Mersin'de Yangın: Elektronik Eşya Fabrikasında Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın: Elektronik Eşya Fabrikasında Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar ilçesindeki elektronik eşya fabrikasında çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda yangın çıkan elektronik eşya fabrikasındaki söndürme çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "6 bin 800 metrekare alanda bulunan iş yerinde sabah 06.14 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla arkadaşlarımızın haberi oldu. Büyükşehir Belediyesinin 12 aracı, 4 TOMA'mız, Orman Bölge Müdürlüğümüzden de 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. 'Yangın kontrol altına alındı' diyebiliriz. Büyük bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor. Eksi 1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu yere sıçramamasıyla alakalı arkadaşların yoğun çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa ondan sonra zaten adli ve idari tahkikatla konu araştırılacak. Sebebine ilişkin şu an halihazırda değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. Tahkikatın sonucunda belli olacak. Ses sistemleri üretilen iş yeri, büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek kendi aralarında birtakım konuşmalar olmuş ama kokunun sebebini bir türlü anlayamamışlar. Gece 01.00 civarında olduğu ifade edildi bana. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız, adli ve idari yönden tahkikat başlatacağız" diye konuştu.

Haber: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet park halindeki midibüse çarptı: 2 ölü
Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi

Şehri ayağa kaldıran yangın! Yol kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Aşka gelen Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.