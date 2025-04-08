Mersin'de Yangın: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bir yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.
Mersin'de Çamlıyayla ilçesinde yangın çıkan ahşap evde dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kale Mahallesi Tahtalıköprü Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamette dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel