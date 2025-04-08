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Mersin'de Yangın: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bir yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.

Mersin'de Çamlıyayla ilçesinde yangın çıkan ahşap evde dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kale Mahallesi Tahtalıköprü Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkamette dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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