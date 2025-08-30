Mersin'de Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa deposunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Koyuncu Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta plastik kasa deposunda çıkan yangınla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, depo sahibinin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli A.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusunda benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda 28 Ağustos'ta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında depo ile yanındaki iki katlı evde hasar oluşmuştu. İki itfaiye erinin de etkilendiği yangın, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında çıkmıştı.