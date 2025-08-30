Mersin'de Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir plastik kasa deposunda yangın çıkardığı iddia edilen A.İ. tutuklandı. Yangında depo ve yanındaki evde hasar oluşurken, şüpheli benzin ve tiner kullanarak yangını başlattığını itiraf etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa deposunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Koyuncu Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta plastik kasa deposunda çıkan yangınla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, depo sahibinin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli A.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusunda benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda 28 Ağustos'ta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında depo ile yanındaki iki katlı evde hasar oluşmuştu. İki itfaiye erinin de etkilendiği yangın, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör

Görüşmeler başladı! Fener'e bu kez Alman hoca getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.