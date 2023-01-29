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Mersin'de yangın çıkan evde dama sığınan 5 çocuk kurtarıldı

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Mersin'de yangın çıkan evde dama sığınan 5 çocuk kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangından kaçmak için dama sığınan 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangından kaçmak için dama sığınan 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi Türkistan Caddesi'ndeki iki katlı evin zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan 5 çocuk, dumanları fark edince dama çıkarak çevreden yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken damdaki 5 çocuk kurtarıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yapılan çalışmada çocukların anne ve babasının olay sırasında evde olmadığı belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

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