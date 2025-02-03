Mersin'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Ayhan Demirden hayatını kaybetti. Yangın, Kültür Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3. katında gece saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Ayhan Demirden'in (76) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Demirden'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel