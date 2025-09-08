Haberler

Mersin'de Yamaç Paraşütünden Düşen Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen bir kişi, görenlerin ihbarı üzerine kurtarılarak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken denize düşen kişi kurtarıldı.

Adnan Menderes Bulvarı sahilinde havada süzülen paraşütçünün denize düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar yönlendirildi.

Ekipler, denizde mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı.

Karaya çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
