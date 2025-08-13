Mersin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Mersin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yakınları tarafından 10 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Levent Çolak, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Levent Çolak'a yaklaşık 10 gündür ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, yatakta hareketsiz yatan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
