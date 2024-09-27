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Mersin'de Yabancı Uyruklu Çalışanlara Denetim: 1.5 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Yabancı Uyruklu Çalışanlara Denetim: 1.5 Milyon Lira Ceza
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Mersin'de yapılan denetimlerde, kayıtsız çalışan 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı ve 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerde, sosyal güvenlik ve maliye personeli de görev aldı.

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı, 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 3 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.

Denetimde usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira idari ceza uygulandı.

Yabancı uyruklu 3 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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