Mersin'de Yaban Keçisi Avlayanlara 1 Milyon 315 Bin TL Cezai İşlem

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu.

Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti.

Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.