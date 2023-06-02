Mersin'de vincin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde vincin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Harun Ö. idaresindeki 33 DLU 96 plakalı vinç, Karahıdırlı Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralılar sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde vincin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Harun Ö. idaresindeki 33 DLU 96 plakalı vinç, Karahıdırlı Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Harun Ö. ile vinçte bulunan Vakkas T. ağır yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel