Mersin'de vidanjörün çarptığı kadın öldü Güncel Haberler Mersin'in Bozyazı ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaledibi mevkisinde E.Y.'nin kullandığı 33 AIC 594 plakalı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MESKİ) ait vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Selda Yalçın'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Selda Yalçın'ın cesedi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Bozyazı Mersin Güncel Haberler

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