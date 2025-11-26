Mersin'de Vergi Ödemeleri İçin Vezneler Hafta Sonu Açık Olacak
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 1 Aralık son ödeme tarihi olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri için vezneler 29-30 Kasım tarihlerinde hizmet verecek. Vatandaşlar online olarak da işlem yapabilecek.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, son ödeme tarihi 1 Aralık olan çeşitli vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu hizmet verecek.
Akdeniz Belediyesinin yazılı açıklamasında, bu yılın emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerine ait ikinci taksitlerin son ödeme tarihinin 1 Aralık olduğu belirtildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün merkez hizmet binası tahsilat veznelerini 29-30 Kasım'da açık tutacağı ifade edilen açıklamada, vergisini ödemek isteyen vatandaşların belediyeye gelmeden anlaşmalı bankalardan veya belediye internet sitesinden online olarak işlem yapabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel