Mersin'de vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye ve Türk Kızılay Mersin Şubesi iş birliğinde vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye ve Türk Kızılay Mersin Şubesi iş birliğinde vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi'nde, "Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Projesi" kapsamında mahalle sakinlerine yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Sağlık personeli tarafından mahalle sakinlerine, kaza ve acil durumlarda yapılabilecek müdahaleler anlatıldı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Güncel Haberler

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