Mersin'de vatandaşlar farkındalık için sahili temizledi

Mersin'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yaptı.

Mersin'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye tarafından Yenişehir ilçesindeki sahil bandında düzenlenen etkinliğe bisiklet dernek ve toplulukları ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Katılımcılar sahil boyunca çöpleri topladı, kumsalı temizledi.