Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de vatandaşlar farkındalık için sahili temizledi

Mersin'de vatandaşlar farkındalık için sahili temizledi

Güncel Haberler

Mersin'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yaptı.

Mersin'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye tarafından Yenişehir ilçesindeki sahil bandında düzenlenen etkinliğe bisiklet dernek ve toplulukları ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Katılımcılar sahil boyunca çöpleri topladı, kumsalı temizledi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Yenişehir Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title