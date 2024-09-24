Mersin'de Vali Pehlivan Başkanlığında Hizmet Değerlendirme Toplantısı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kamu hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda projeler, yatırım, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kamu birimlerindeki hizmetlerin etkinliği değerlendirildi.
Toplantıda, kentte yürütülen projeler ile yatırım, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.
Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve merkez ilçelerin kaymakamları katıldı.