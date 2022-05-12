Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boru fabrikasında çalışan Hayri Bodur (39), üzerine çelik boru düşmesi nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Bodur, kurtarılamadı.

Bodur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Mersin, Tarsus, işçi, Güncel, Haberler

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