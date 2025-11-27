Mersin'de Uzaklaştırma Kararı Olan Eşi Pompalı Tüfekle Vurdu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ali Çelikaslan (46), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için tartıştığı eşi Emine Çelikaslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce biten şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı. İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi. Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),