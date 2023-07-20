Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiricisi Yakalandı

Mersin'de evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirip sattığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 3 kilo 250 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirip sattığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirerek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırma sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada 3 kilo 250 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, uyuşturucu madde imali için kullanılan iklimlendirme sistemi ile bu amaçla kullanılan malzemelere el koydu.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN