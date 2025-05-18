Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren A.L. tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda ev ve bahçede 33 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.L'nin Kalınören Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Ev ve bahçede 33 kök Hint keneviri ile av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.L, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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