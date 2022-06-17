Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi Mersin'de evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. ile karısı Z.H. yakalandı. İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Sezgin Pancar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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