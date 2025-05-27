Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahsın evinde ve otomobilinin vites kutusunda toplam 2 kilo 730 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 1 kilo 650 gram kokain, 1 kilo 80 gram esrar, 8 ruhsatsız tabanca, sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtaki özel düzenekte uyuşturucu ve tabanca bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel
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