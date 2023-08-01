Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak, hala gözaltı kararı bulunan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütüne destek sağladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
KOM ekiplerince 19 şüpheliye yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.