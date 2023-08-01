Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak, hala gözaltı kararı bulunan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.