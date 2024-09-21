Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti ve Silah Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonda yakalandı. Konteynerde yapılan aramada Kalaşnikof silah ve büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

MERSİN'de başkasına ait konteynerde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada Kalaşnikof silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde R.B.'ye ait bahçedeki konteynerin şüpheli kişiler tarafından kullanıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Konteynere operasyon yapan ekipler, D.D. ve İ.T.'yi yakaladı. Adresteki aramada, Kalaşnikof marka silah, silaha ait boş şarjör, 1 uzun namlulu otomatik silah, silaha takılı şarjör, 8 bin 540 sentetik hap, 4 kilo 760 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kalaşnikof Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa Güncel Mersin Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });