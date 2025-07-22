Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram esrar ve silah ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince takibe alındı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram esrar, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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