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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de başkasına ait konteynerde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda Kalaşnikof silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MERSİN'de başkasına ait konteynerde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada Kalaşnikof silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde R.B.'ye ait bahçedeki konteynerin şüpheli kişiler tarafından kullanıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Konteynere operasyon yapan ekipler, D.D. ve İ.T.'yi yakaladı. Adresteki aramada, Kalaşnikof marka silah, silaha ait boş şarjör, 1 uzun namlulu otomatik silah, silaha takılı şarjör, 8 bin 540 sentetik hap, 4 kilo 760 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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