Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu ticaret yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 242 gram sentetik uyuşturucu, 552 uyuşturucu hap, 81 gram esrar ve 20 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.