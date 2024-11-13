Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda 242 gram sentetik uyuşturucu, 552 uyuşturucu hap, 81 gram esrar ve 20 gram kokain ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu ticaret yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 242 gram sentetik uyuşturucu, 552 uyuşturucu hap, 81 gram esrar ve 20 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.