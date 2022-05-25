Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, bir miktar satışa hazır sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteyle satılan 6 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel