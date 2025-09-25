Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 101 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap ve 9 gram esrar ile bir tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlının evine operasyon düzenlendi.
Adreste 101 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap, 9 gram esrar ile tüfek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel