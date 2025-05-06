Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda; 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilogram kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik."