Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
Anamur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 hap, 57,62 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve başka malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.G, tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli A.G'nin Saray ve Sağlık mahallelerindeki ikametlerinde arama yapıldı.
Adreslerde 22 uyuşturucu etkili hap, 57,62 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram esrar, 1780 makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 62 nargile tütünü, ruhsatsız av tüfeği ve 38 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel