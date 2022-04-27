Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde, 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.