Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde, 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title