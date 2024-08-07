Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Çamlıyayla, Anamur ve Sİlifke ilçelerinde çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 779 gram esrar, 334 gram sentetik uyuşturucu, 114 kök Hint keneviri, 247 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, cep telefonu, bıçak ve 39 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.