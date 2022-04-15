Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen A.Ö. ve B.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 20 sentetik hap, 1,10 gram sentetik uyuşturucu, 3,29 gram esrar, 43 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Polis, A.Ö. ve B.T. ile bu kişilerden uyuşturucu aldıkları iddia edilen B.B. ve A.M.S'yi yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title