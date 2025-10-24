Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 351 Tutuklama

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 370 şüpheliden 351'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik 3 bin 250 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 10 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 370 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 351'i 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçlamasıyla tutuklandı.