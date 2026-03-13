Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 2-8 Mart'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 351 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ile araçlarındaki aramalarda 16 bin 667 uyuşturucu hap, 11 kilo 661 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.