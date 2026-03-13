Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 351 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 30'u tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 2-8 Mart'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 351 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ile araçlarındaki aramalarda 16 bin 667 uyuşturucu hap, 11 kilo 661 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor