Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve bir tabanca ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
img

Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
img

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.