Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Mersin ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve bir tabanca ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel