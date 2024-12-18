Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.