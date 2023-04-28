Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda, 8 bin 340 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.??????????????
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel