Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 8 bin 340 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.??????????????

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Yenişehir Jandarma Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title