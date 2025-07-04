Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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