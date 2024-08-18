Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerle birlikte 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bazı ikametlere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltı alındı.
Adreslerde 1 kilo 771 gram esrar, 303 kök Hint keneviri, 334 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram kenevir tohumu, 111 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.