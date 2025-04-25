Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliden 15'i tutuklanırken, yapılan baskınlarda 125 bin TL nakit para ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında ilçede uyuşturucu madde temin edip satanların da aralarında olduğu 19 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin TL nakit para, yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler, tabancalar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.