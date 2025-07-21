Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Mersin'in Gülnar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1531 uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarda 1531 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel