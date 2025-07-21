Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

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Mersin'in Gülnar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1531 uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarda 1531 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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