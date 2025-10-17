Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı ekim yapan şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 78 kök Hint keneviri, 4 kilo 780 gram esrar ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, yasa dışı ekim yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 78 kök Hint keneviri, 4 kilo 780 gram esrar, 45 gram kenevir tohumu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
