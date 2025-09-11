Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Erdemli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 gram kokain, 10 gram esrar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 40 gram kokain, 10 gram esrar, 38 gram altın, 1 araç telsizi, 3 el telsizi, 2 cep telefonu, 4 plakalık pleksi, tabanca, 8 fişek, laptop, uyuşturucu saklama kutusu, 45 avro, 2 manat, ve 1100 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
