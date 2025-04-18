Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tır ve panelvanda yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel