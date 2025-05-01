Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 84 Tutuklama
Mersin'de gerçekleştirilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 84 torbacı tutuklandı. Operasyonda 3.2 kilo metamfetamin, 2.8 kilo sentetik bonzai ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve 84 torbacının tutuklandığı 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 789 gram sentetik bonzai, 4 bin 967 sentetik ecza hap, 2 kilo 304 gram esrar, 25 gram eroin, 37 gram kokain, 75 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 8 hassas terazi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Mustafa ERCAN/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel