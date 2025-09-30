Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar ve 234 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, 8 kilo 690 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bahçelere Hint keneviri ektikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 8 kilo 690 gram esrar, 234 kök Hint keneviri ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel