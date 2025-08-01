Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikamet ve araçlarında 43 kök Hint keneviri, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, 3 şırınga ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.