Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 43 kök Hint keneviri ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikamet ve araçlarında 43 kök Hint keneviri, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, 3 şırınga ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel