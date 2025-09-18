Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı ağustosta 7 ilçede 9 operasyon yapıldı.

Farklı adreslerde yaklaşık 70 kilogram esrar, 6 kilo 926 gram kokain, 1793 kök Hint keneviri, 125 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirilen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
