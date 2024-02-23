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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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