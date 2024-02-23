Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adresleri ve araçlarında, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.