Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.