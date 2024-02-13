Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Erdemli ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 1 kilo 88 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu, 2 bıçak, içime hazır esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.